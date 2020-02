Nuova aggressione ai danni di Striscia la Notizia: arrestati i due autori (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il duro lavoro di Vittorio Brumotti a Striscia la Notizia Striscia la Notizia da anni svolge un servizio pubblico anche se non fa parte della televisione dello Stato. In questi 32 anni di programmazione il tg satirico di Antonio Ricci ha smascherato truffatori e sventato delle vere e proprie truffe. Negli ultimi anni lo storico inviato Vittorio Brumotti si è anche occupato dello spaccio di droghe in città e quartieri della nostra Penisola. Un lavoro molto pericoloso che spesso gli ha provocato minacce e aggressioni. L’ultima qualche settimana fa quando un’operatore venne ferito e il compagno di Juliana Moreira è stato accoltellato salvandosi solo perché era munito di giubbotto antiproiettile. Nelle ultime ore è arrivata una Notizia che riguarda proprio un’aggressione subita dalla troupe del programma di Canale 5. Monza e Brianza, aggressione alla troupe di Striscia la ... kontrokultura

