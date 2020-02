Mihajlovic esce dall’ospedale e vola a Roma per stare vicino al Bologna (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola. La terapia programmata è conclusa. Lo ha comunicato lo stesso Ospedale, come pubblicato anche dal sito del Bologna. ‘Il Sig. Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone’. Il tecnico ha intenzione di essere accanto alla squadra, questa sera, all’Olimpico per la partita contro la Roma di Fonseca. L'articolo Mihajlovic esce dall’ospedale e vola a Roma per stare vicino al Bologna ilNapolista. ilnapolista

