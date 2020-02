La prescrizione logora (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma. A vederlo passeggiare tutto solo, scuro in volto, in mezzo al Transatlantico, viene da pensare che no, quel ruolo da tutore non troppo gli piace. Ma sta di fatto che a Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, tocca andarsi a prendere a uno a uno i suoi alleati del M5s e catechizzarli: “ ilfoglio

prescrizione logora Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : prescrizione logora