Incidente sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino: donna travolta da un mezzo finisce in ospedale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Usb ha reso noto un nuovo Incidente sul lavoro all'aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino. Ieri una lavoratrice Icts è stata travolta da un mezzo in movimento ed è finita in ospedale, con lesioni gravi. Il sindacato: "C'è ancora molto lavoro da fare per garantire la sicurezza e diminuire gli infortuni". fanpage

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - Corriere : Frecciarossa deraglia a Lodi: primi soccorsi sul luogo dell’incidente - Mov5Stelle : Ai familiari dei due macchinisti che hanno perso la vita nell'incidente che si è verificato vicino Lodi, sul… -