In casa Lega torna l'ora delle lusinghe a Di Maio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Certi amori ritornano. Giancarlo Giorgetti, il più autorevole della compagnia, in un’intervista all’Unione Sarda si era già lasciato andare. Giudizi lusinghieri per Luigi Di Maio niente meno, quello che per la maggior parte dei leghisti è solo un “bibitaro”. Il chiacchiericcio, tra ex sodali, in Parlamento, al Senato, a Montecitorio, non è più acido e rancoroso come nei giorni del Papeete, ma assume i toni di un flebile ritorno di fiamma. Ecco, così: “Di Maio è uno che crede in quello che fa, non un opportunista!”. Leggendola nessuno sotto sotto voleva credere a queste parole del numero due del fu Carroccio. Eppure non finiva qui la strizzata d’occhio di Giorgetti all’inquilino della Farnesina. “Di Maio? E’ uno che soffre questa fase politica, che immagina un M5S non asservito al ... huffingtonpost

