Gemma Galgani sbronza in puntata | Lo zampino di Tina Cipollari a Uomini e Donne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gemma Galgani sbronza in puntata e anche questa volta lo zampino è come sempre di Tina Cipollari. Maria De Filippi ha infatti ironicamente chiesto se la dama avesse bevuto un po’ o se fosse solamente su di giri. La reazione di Gemma però, non si è fatta attendere, divertendo così l’intero studio. La dama anche … L'articolo Gemma Galgani sbronza in puntata Lo zampino di Tina Cipollari a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomblog : “Chiamate un medico!”. Malore in studio per Gemma Galgani stesa sulla passerella in studio - #“Chiamate #medico!”.… - zazoomnews : Malore Gemma Galgani a Uomini e Donne per Massimiliano- Tina mi vuole morta - #Malore #Gemma #Galgani #Uomini… - Noovyis : (“Chiamate un medico!”. Malore in studio per Gemma Galgani, stesa sulla passerella in studio) Playhitmusic -… -