Come un deviatoio potrebbe aver causato il deragliamento del Frecciarossa 9595 a Lodi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Uno scambio lasciato aperto per errore e un via libera alla circolazione comunicato alla centrale potrebbero aver causato il deragliamento del Frecciarossa 9595 a Casalpusterlengo in provincia di Lodi in cui hanno perso la vita due macchinisti di Trenitalia. L'ipotesi soltanto accennata dal procuratore di Lodi Domenico Chiaro ieri pomeriggio in conferenza stampa prende sempre più corpo in queste ore. Come un deviatoio potrebbe aver causato il deragliamento del Frecciarossa 9595 a Lodi Per gli investigatori a innescare lo «svio» dai binari è stato l'errato posizionamento del «deviatoio numero 05». Lo scambio, infatti, doveva essere in posizione «chiusa». In pratica rivolto in modo da consentire il passaggio del treno senza deviazioni lungo il suo itinerario. Anche perché si tratta di uno scambio che porta a un binario senza uscita, usato solo per consentire ai mezzi di manutenzione ...

