Calcio a 5, Italservice in vetta alla regular season di Serie A, vincono anche A&S, Feldi Eboli e CMB nel 20° turno (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo l’epilogo amaro dell’Elite Round della Nazionale di Alessio Musti che ha mancato la qualificazione ai Mondiali 2020 in Lituania, è tornato il campionato di Serie A di Calcio 5. Cinque gli incontri (anticipi) del 20° turno di questa regular season sono andati in scena. La classifica generale sorride all’Italservice Pesaro. I campioni d’Italia si sono imposti 4-1 al Pala Nino Pizza contro il Cybertel Aniene. Le realizzazioni di De Oliveira, Canal, Marcelinho e di Jefferson hanno permesso alla formazione allenata di Fulvio Colini di prevalere. Gol della bandiera per gli ospiti di Eduardo Villalva. A una lunghezza dai pesaresi, nella graduatoria complessiva, c’è l’Acqua&Sapone. E’ bastata una doppietta di Gui ai ragazzi di Massimiliano Bellarte per vincere 2-1 contro il Sandro Abate Avellino. Un successo sofferto al PalaRigopiano per gli ... oasport

