Autista fa salire sull’autobus il cane randagio spaventato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ci sono persone là fuori che hanno il cuore così grande da essere capaci di fare cose che lasciano davvero senza parole. È il caso di questa storia, che vede protagonista un Autista di autobus che ha fatto salire sul suo mezzo un povero cane che era impaurito per la tempesta che stava imperversando in città. In un mondo in cui gli atti di crudeltà verso gli animali sembrano essere all’ordine del giorno, leggere notizie come quella che stiamo per raccontarvi ci riempie il cuore di felicità. Perché capiamo che c’è ancora qualcuno a cui sta a cuore la sorte di chi è meno fortunato. E poco importa se è un bipede o un quadrupede: siamo tutti esseri viventi e dobbiamo aiutarci l’un l’altro. Siamo in Argentina, in una terribile giornata dal punto di vista del meteo. Una tempesta non dà tregua ormai da tanto tempo e chi può corre a rifugiarsi in casa. Ma c’è chi ... bigodino

