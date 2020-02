Antonella Clerici ieri e oggi, com’è cambiata la conduttrice di Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Clerici è una delle co-conduttrici della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Per lei non si tratta di un debutto, ha già calcato il palcoscenico dell'Ariston nei panni di presentatrice negli anni scorsi, raggiungendo un incredibile successo. Ricordate, però, com'era agli esordi nel mondo della tv? fanpage

IlContiAndrea : #Coletta 'Trovo una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai Uno, è una donna autorevole, coraggiosa… - MarioManca : Antonella Clerici commossa per le bellissime parole che le ha riservato Stefano Coletta: una professionista che è r… - MarioManca : «Trovo una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Raiuno da tanto tempo». Sempre applausissimi per Coletta. #Sanremo2020 -