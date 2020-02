Tutte le polemiche di Roberto Benigni al Festival di Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le volte in cui Roberto Benigni è stato protagonista del Festival di Sanremo le sue apparizioni sono state accompagnate da clamore, risate, emozioni e ovviamente dalle immancabili polemiche. Roberto Benigni: le polemiche “Ho detto Berlusconi? Non lo volevo dire, ma è una cosa che m’esce da sé”, così Roberto Benigni esordì al Festival di Sanremo 2009, tra gag comiche e frecciatine contro l’allora premier Silvio Berlusconi. In quell’occasione il premio Oscar ne ebbe un po’ per tutti: dal Cavaliere a Walter Veltroni, passando per Iva Zanicchi e Mina. “Berlusconi ti propongo di diventare un mito come Mina, come Greta Garbo: devi sparire, devi andare lontano. Più lontano vai e più mito sei, magari con Apicella scrivi una canzone e ogni tanto la mandi, come Mina”, disse Benigni tra le risate del pubblico, e non senza suscitare qualche polemica ... notizie

