Scandalo nel mondo del calcio, trasferimenti ‘truccati’: nel mirino un noto procuratore [NOME e DETTAGLI] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Uno Scandalo che potrebbe avere delle importanti ripercussioni. E’ quello scoppiato in Portogallo e che riguarderebbe alcuni trasferimenti. A darne notizia è il settimanale ‘Sabado‘, spiegando altresì che circa quaranta persone sono sospettate di aver frodato il fisco. Come e dove giocherebbe Messi nei maggiori club italiani? GRAFICA e DETTAGLI Nel mirino personalità importanti, tra cui i presidenti di alcuni gloriosi club portoghesi ma anche noti procuratori, come Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo e non solo. Oltre a lui ci sono anche Pinto da Costa, patron del Porto, Luis Filipe Vieira, patron del Benfica e Antonio Salvador, numero uno del Braga. Il giorno della tragedia aerea del Manchester United, il terribile schianto all’aeroporto di Monaco di Baviera A finire sotto inchiesta sarebbero i trasferimenti di 15 calciatori, tra cui quelli di Jackson ... calcioweb.eu

Simo07827689 : RT @francotaratufo2: Tiziana Panella : Nel luglio 2008 viene indagata per falso ideologico assieme al suo compagno Anthony Acconcia, dirett… - nexusSEI_6 : @gen_napoli @DavideGiac Ma al di là di ciò, lei sta scambiando una tendenza di crescita nel gradimento politico con… - annadelbello1 : RT @francotaratufo2: Tiziana Panella : Nel luglio 2008 viene indagata per falso ideologico assieme al suo compagno Anthony Acconcia, dirett… -