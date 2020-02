Saltare la cena o «Dinner cancelling»: come funziona la dieta di Fiorello (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dinner cancelling Dinner cancellingDinner cancelling Dinner cancelling Dinner cancellingDinner cancellingIl «Dinner cancelling», ovvero «Saltare la cena», è stato recentemente riportato alla ribalta dallo showman Fiorello, che ha dichiarato di tenersi in forma grazie a questo schema alimentare decantato dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe nel suo testo «Dinner-cancelling (NIENTE cena!)» (edizioni Red!). Ma in cosa consiste il «Dinner cancelling»? Ed è davvero un metodo efficace e sicuro per risolvere la lotta con la bilancia? Lo abbiamo chiesto a Cristina Tomasi, medico chirurgo, specializzata in Medicina Interna. «Il Dinner cancelling è una forma di digiuno», spiega l’esperta. «Esistono molti regimi di digiuno diversi e non c’è una tipologia “migliore” di un’altra. Un regime funziona per una persona, ma può essere inefficace per un’altra, anche se si può dire che ... vanityfair

