Rula Jebreal e quella Sally nel suo monologo. L’endorsement di Vasco Rossi: «Grazie. Le hai dato nuova vita» (Di giovedì 6 febbraio 2020) «Sono contento, Contentissimo». Così Vasco Rossi da Los Angeles ha commentato il monologo di Rula Jebreal a Sanremo contro la violenza sulle donne e quei versi “rubati” alla Sally del cantante emiliano. «”Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra/ Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra/ Sally ha patito troppo/ Sally ha già visto che cosa/ ti può crollare addosso/ Sally è già stata punita/ per ogni sua distrazione o debolezza/ per ogni candida carezza/ data per non sentire l’amarezza”: quante volte noi donne siamo state Sally? Mentre vi parlo c’è una donna che cammina in mezzo alla strada schiacciata dal senso di colpa. Senza avere nessuna colpa. Voi non avete nessuna colpa». Rula ha preso in prestito i versi di Sally per parlare della storia del suicidio della madre, dopo che per anni era stata violentata. In ... open.online

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - lauraboldrini : “Domani chiedetevi come erano vestite le conduttrici di Sanremo, chiedetevi pure come era vestita la Jebreal ma non… - domeniconaso : Rula Jebreal potentissima, bellissima, intensa. Non recita, non ha bisogno di recitare perché ha contenuti, perché ha sostanza. #sanremo2020 -