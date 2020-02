Prescrizione, accordo M5s-Pd-Leu. No dei renziani. Bonafede attacca: “Se ne assumono la responsabilità” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il vertice della maggioranza sulla Prescrizione si è concluso con una fumata nera. I renziani ribadiscono il no alla riforma. ROMA – Il vertice della maggioranza sulla Prescrizione si è concluso con una fumata nera. Niente accordo con il Governo che si spacca sul cosiddetto lodo Conte bis. L’accordo è stato firmato da Pd, M5s e Leu mentre è arrivato il no dei renziani che hanno ribadito la loro intenzione di non sostenere questa mediazione. Dura la reazione del ministro Bonafede che non ha nessuna intenzione di fare passi indietro: “Iv si assumerà le sue responsabilità. Nel Consiglio dei ministri di lunedì porteremo la riforma del processo penale“. Prescrizione, fumata nera al vertice: Italia Viva pronta a votare il ddl Costa Nessun accordo con la maggioranza che rischia di spaccarsi sulla Prescrizione. Nel vertice di Palazzo Chigi i renziani hanno ... newsmondo

Agenzia_Ansa : #Prescrizione c'è l'accordo tra M5s, Pd e Leu ma Iv dice no. #Bonafede: 'In Aula #Renzi si assumerà le sue respons… - MediasetTgcom24 : Maggioranza spaccata su prescrizione: accordo Pd, M5s e Leu, ma Iv dice no #prescrizione - smilypapiking : RT @claudiocerasa: Nel frattempo sulla prescrizione la maggioranza Pd/M5s/Leu/IV non c’è più. Pd, M5s, Leu hanno un accordo (interruzione p… -