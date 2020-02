Più veloce della luce la patch di febbraio sul Samsung Galaxy S10: focus fotocamera (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questa volta si è fatto rispettare ed ha battuto tutto sul tempo il Samsung Galaxy S10, anche se al momento non abbiamo ancora segnalazioni in Italia. Mi riferisco all'avvio della distribuzione per quanto riguarda l'aggiornamento di febbraio, utile per inquadrare al meglio la situazione sul top di gamma 2019 dopo aver trattato su queste pagine alcune offerte allettanti per i potenziali acquirenti. Cerchiamo dunque di comprendere come stiano evolvendo le cose in questi giorni. Dettagli preliminari sull'aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy S10 Provando ad inquadrare meglio la situazione, è possibile rifarsi a quanto è stato riportato nel tardo pomeriggio di mercoledì da SamMobile. La fonte, infatti, ci dice che la patch di febbraio risulti già in queste ore in corso per tutti e tre i modelli della famiglia Samsung Galaxy S10 in Svizzera. L'aggiornamento, nello specifico, ... optimaitalia

iannetts70 : @stefaniaconti @RenatoSouvarine ??Stefi claudio è più veloce di noi, unisci i puntini con il prete che sembrava uscito da uccelli di rovo?? - OptiMagazine : Più veloce della luce la patch di febbraio sul Samsung Galaxy S10: focus fotocamera - OptiMagazine : Più veloce della luce la patch di febbraio sul Samsung Galaxy S10: focus fotocamera -