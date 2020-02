Mattarella visita a sorpresa una scuola con tanti bambini cinesi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Presidente della Repubblica Mattarella ha voluto fare una visita sorpresa alla scuola Daniele Manin di Roma, uno degli istituti con la maggior presenza di bambini cinesi. Un gesto forte e chiaro che vuole essere una risposta a tutti gli episodi discriminatori nei confronti delle persone originarie della Cina a causa della psicosi generata dall’allarme coronavirus. Mattarella in una scuola con bambini cinesi L’edificio si trova nel quartiere Esquilino di Roma, uno dei più multietnici e con il tasso più elevato di stranieri tanto che i più lo chiamano “la Chinatown della Capitale“. Il 45% degli alunni del Manin, pari ad un totale di 332, sono migrati di seconda e terza generazione e 224 sono nati in Italia. Tra loro vi sono tra i 100 e i 120 cinesi. Accompagnato dalla figlia, Mattarella ha incontrato due classi delle elementari, due della scuola ... notizie

