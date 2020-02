Malattie rare, ancora ritardi: 239 giorni per avere un farmaco (Di giovedì 6 febbraio 2020) Per una persona con una malattia rara, ogni giorno senza farmaco puo’ fare la differenza. Eppure ne servono ancora almeno 239 affinche’ le nuove terapie vengano messe in commercio, oltre il doppio rispetto al limite massimo previsto dalla legge. A fare il punto sui ritardi nell’accesso alle cure e’ il quarto Orphan Drug Day, organizzato dall’Osservatorio Malattie rare presso il Ministero della Salute. Secondo il Rapporto Osservatorio Farmaci Orfani (Ossfor) 2019, i giorni per l’immissione in commercio di un farmaco orfano diminuiscono rispetto ai 256 del triennio scorso: un miglioramento importante ma non sufficiente. Il decreto Balduzzi stabilisce in 100 giorni il tempo massimo per completare la procedura di rimborsabilita’ dei farmaci orfani. Cio’ significa che un paziente averli con oltre 4 mesi di ritardo, troppi quando non si ha ... meteoweb.eu

AboutPharmaHPS : Si chiama Global rare diseases e avrà sede a Boston (Usa). Focus su disturbi da accumulo lisosomiale (Lsd) e altre… - MatteoBilli72 : RT @rep_parma: Malattie rare, nasce una struttura ad hoc della Chiesi Farmaceutici [aggiornamento delle 15:19] -