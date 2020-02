LIVE Giorgi-Kontaveit 3-3, Fed Cup 2020 in DIRETTA: nuovo controbreak dell’azzurra che rimette le cose in parità (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Nuova palla break per Kontaveit, non una novità nel match. 40-40 Servizio e dritto. Parità. 30-40 Doppio fallo e palla break. 30-30 Ace da sinistra che rinvigorisce l’azzurra. 15-30 Passante vincete della Kontaveit, che sfrutta un colpo d’approccio a rete non perfetto della Giorgi. 15-15 Torna subito a LIVEllo la Giorgi. 0-15 Risposta vincente della tennista nata proprio a Tallin. 3-3 IL PASSANTE DI CAMILA Giorgi, CHE TROVA IL SECONDO controbreak DEL MATCH! 15-40 Annulla la prima palla break la Kontaveit. 0-40 Doppio fallo dell’estone: tre palle break. 0-30 Parte fortissima l’azzurra in questo game in risposta infilando peraltro un gran vincente col dritto incrociato. 3-2 Risponde Camila Giorgi, che rimane a contatto. Si va al cambio di campo. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Se ne va il rovescio della Kontaveit. 30-0 ... oasport

Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: E'tempo di #FedCup ! Alle 15 vi racconto live su @SuperTennisTv la sfida di Tallinn tra Estonia ???? e Italia ????: dopo il… - Labellapassante : RT @lorenzofares: E'tempo di #FedCup ! Alle 15 vi racconto live su @SuperTennisTv la sfida di Tallinn tra Estonia ???? e Italia ????: dopo il… -