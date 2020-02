Il video dei vigili del fuoco sull’incidente del Frecciarossa 9595 a Lodi (Di giovedì 6 febbraio 2020) In questo video montato e pubblicato dai vigili del fuoco si vedono le immagini del deragliamento del Frecciarossa 9595 a Casalpusterlengo in provincia di Lodi. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, la motrice del treno deragliato, uscito dai binari, dopo aver sfondato una recinzione sarebbe andata a colpire una casa cantonale. In questa immagine si vede il carrello utilizzato per la manutenzione ordinaria notturna completamente distrutto dalla motrice del treno di Trenitalia. Il video dei vigili del fuoco sull’incidente del Frecciarossa 9595 a Lodi Secondo le forze dell’ordine la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato ... nextquotidiano

