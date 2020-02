Hellas Verona, Juric soddisfatto: «Quasi perfetti. E ora la Juve…» – VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ivan Juric è apparso piuttosto soddisfatto in conferenza stampa nel commentare il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio Ivan Juric è apparso piuttosto soddisfatto nel commentare il pareggio maturato contro la Lazio all’Olimpico. Queste le parole del tecnico croato in conferenza stampa. PARTITA PERFETTA – «Perfetta sarebbe stata con il gol di Borini. Loro sono stati bravi su dei tiri da fuori con Luis Alberto, che ha una capacità tecnica impressionante. Abbiamo concesso poco. Per combattere con questa Lazio dovevamo fare una partita eccellente e l’abbiamo fatta. Pessina? Ha fatto molto bene, sapevo che poteva fare quel ruolo». JUVE – «Non sarà facile recuperare, ma abbiamo tanto entusiasmo. Cercheremo di fare la partita della vita» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

OfficialASRoma : ?? Alle 15:00, Primavera in campo in casa dell'Hellas Verona per la semifinale di andata di Coppa Italia ?? Cardinal… - Fontana3Lorenzo : ?? Direzione Milano. Non ci si ferma mai!!!!! Felici sorridenti compatti ma con un unico punto di divisione!!! Chi… - TUTTOJUVE_COM : Corriere Verona - Hellas, è un pari da big. Juve avvisata -