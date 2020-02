Gli uomini non cambiano: il testo della canzone di Mia Martini cantata da Achille Lauro e Annalisa a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gli uomini non cambiano: il testo della canzone di Mia Martini cantata da Achille Lauro e Annalisa a Sanremo 2020 GLI uomini NON cambiano – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Achille Lauro, che per l’occasione sarà accompagnato da Annalisa, ha scelto la canzone o meglio il capolavoro, di Mia Martini, Gli uomini non cambiano. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020 Sono stata anch’io bambina Di mio padre innamorata Per lui sbaglio sempre e sono La sua figlia sgangherata Ho provato a conquistarlo E non ci sono mai riuscita E ho lottato per cambiarlo Ci vorrebbe un’altra vita La pazienza delle donne incomincia a quell’età Quando nascono ... tpi

FBiasin : Bravissima #RulaJebreal, davvero. Il suo messaggio è arrivato fortissimo. Poi è giusto ricordare che non tutti g… - Pontifex_it : Oggi si celebra la #GiornatadellaVitaConsacrata. Preghiamo per le donne e gli uomini consacrati che si dedicano a D… - SkyTG24 : #Sanremo2020, nella serata delle cover #AchilleLauro duetterà con #Annalisa nel brano 'Gli uomini non cambiano' di… -