Fiorentina, l’iniziativa dei tifosi: magliette con scritto “Io sto con Rocco” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non si placano le polemiche dopo Juventus-Fiorentina: ecco l’iniziativa dei tifosi viola dopo le parole del presidente Commisso La Fiorentina non ci sta e continua le proteste dopo la gara contro la Juventus, con tutti i suoi rappresentanti. I tifosi viola si schierano al fianco del presidente Rocco Commisso. Come riportato da Il Corriere Fioentina, i sostenitori gigliati hanno messo in piedi un’iniziativa per la gara contro l’Atalanta, indossando una maglietta con su scritto “Io sto con Rocco – Sono disgustato”, distribuita da Radio Bruno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TuttoRadio : @ilPentasport lancia l'iniziativa: #IoStoConRocco- in regalo una maglietta speciale per tutti i #tifosi della… -