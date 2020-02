Diffamare il proprio dentista su Facebook non è reato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Valentina Dardari L’uomo aveva sconsigliato altri ad andare da quel medico, dopo la sua esperienza diretta. Molti i like e i commenti positivi che il suo post ha ricevuto Non sempre Diffamare il proprio medico su Facebook può costituire reato. Nel dubbio però meglio evitare, per non rischiare di essere poi condannati a dover risarcire il professionista calunniato. Non è questo il caso della sentenza emessa da un giudice del Tribunale di La Spezia. Merito soprattutto del legale della difesa che è riuscito a far assolvere il suo cliente. Ma andiamo per ordine nel raccontare quanto avvenuto. Luciano Chiaro era stato accusato di diffamazione e calunnia dal proprio dentista che lo aveva avuto in cura, dopo che aveva deciso di Diffamare il professionista su Facebook. Post che tra l’altro aveva ricevuto parecchi like e commenti positivi da altri navigatori che lo avevano letto. Il ... ilgiornale

