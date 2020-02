Danza e musica per regalare un sorriso ai disabili: evento a San Giorgio del Sannio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio – Il Centro per disabili ”È più bello insieme”, attivo dal 2001, è diventato un vero punto di riferimento, é ormai stato chiuso il 1 luglio 2019 dal Comune di Benevento. Da allora vige forte sconforto perché non si è garantita, ai 40 disabili che lo frequentavano, nessuna alternativa assistenziale, per cui oggi queste 40 persone sono affidate esclusivamente alle cure delle loro famiglie. Famiglie che non si sono scoraggiate, o almeno non definitivamente, e stanno cercando di aprire un proprio centro, lanciando anche una specifica campagna di raccolta fondi. È in questo contesto che si inserisce una serata di beneficenza per raccolta fondi organizzata dal Drum Circle di Sabatino Miranda e il laboratorio di Tarantella della maestra Selena Sacco. Il tutto si svolgerà il prossimo 9 Febbraio, presso ... anteprima24

