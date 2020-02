Contrasto alla mafia, il Procuratore De Raho in città: “Politica deve essere primo baluardo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Importante e documentato excursus storico sulla mafia italiana svolto nel pomeriggio di oggi dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, ospite della prima sessione formativa del corso “Mafie di ieri e di oggi, in analisi, prevenzione e Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione e valorizzazione di una cultura della legalità”. Il corso è organizzato dall’Università degli Studi del Sannio e prevede sei diversi moduli didattici svolti presso la Sala Letture di Palazzo De Simone in piazza Arechi. Il Procuratore Nazionale non ha certo deluso le attese degli stagisti, dei docenti e dei giornalisti presenti e ha svolto un’ampia disamina a carattere multidisciplinare discutendo, sotto il profilo storico, giuridico, economico, sociologico, della nascita e dell’evoluzione del ... anteprima24

