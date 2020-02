Comune di Napoli | 50 itinerari per gli innamorati della città

Napoli - valzer di incarichi al Comune : dirigente Patrimonio via dopo 10 giorni : Tra dimissioni lampo, bocciature eccellenti e promozioni di peso, il sindaco de Magistris mischia le carte tra i dirigenti del Comune. Una piccola rivoluzione in corso in queste ore a Palazzo San...

Consiglio di Stato accoglie ricorso del Comune di Napoli : ‘Regione ha discriminato Anm’ : Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Napoli in merito ai finanziamenti della Regione Campania per il trasporto pubblico relativi agli anni 2017 e 2018. In una nota, firmata dall'assessore e vicesindaco Enrico Panini, il Comune illustra i dettagli della sentenza che dimostrerebbe che la Regione avrebbe discriminato l'Anm.Continua a leggere

Comune di Napoli - assegnati 5 beni confiscati messi a bando : Sono stati trovati cinque aggiudicatari provvisori per i beni confiscati alla camorra messi a bando dal Comune di Napoli lo scorso 24 dicembre. Comune di Napoli | Sono stati assegnati in via provvisoria, con disposizione dirigenziale numero 4 di ieri, “dopo l’approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice”, i 5 beni confiscati messi a bando dal Comune di Napoli lo scorso 24 dicembre. ...

Comune sommerso di debiti : il prossimo sindaco di Napoli erediterà un disastro : Il candidato sindaco di Napoli, chiunque sarà, si troverà davanti ad un disastro amministrativo: il Comune ormai non ha soldi in cassa e si regge su un equilibrio sottile che potrebbe rompersi da un momento all'altro. Se mai arriverà un piano salva-Napoli non sarà per merito di De Magistris, ma solo per accelerare la chiusura della sua era.Continua a leggere

Comune di Napoli a rischio crac - Confesercenti : ‘Migliaia di posti di lavoro in pericolo’ : L'allarme di Vincenzo Schiavo, presidente della Confesercenti Napoli e Campania: "Qui non è in gioco il futuro dell'amministrazione, ma di migliaia di lavoratori e di centinaia di imprese napoletane". La paura dei più è che si possa arrivare, in caso di dissesto finanziario, alla possibile sospensione o rinvio, se non addirittura dell'annullamento, dei pagamenti già previsti.Continua a leggere

Confesercenti Napoli - sos allo Stato : Con il Comune in dissesto a rischio centinaia di Pmi e migliaia di addetti : E’ altissimo il grido di Confesercenti Napoli. Il rischio di dissesto finanziario del Comune di Napoli, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, metterebbe in ginocchio migliaia di imprese napoletane. In attesa degli sviluppi della vicenda e dei passi che intenderà compiere il Comune di Napoli, tante imprese napoletane che lavorano con l’Ente di Palazzo San Giacomo sono in allarme e temono sospensione, rinvio o ...

Disabile - il Comune di Napoli lo sfratta. Vuole suicidarsi con i suoi 7 cani - ma… : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono più di 2 anni che seguo questo caso, e non si riesce a porre rimedio ad una situazione che ha dell’inverosimile. Un Disabile di 60 anni con 7 cani, cardiopatico con gravi disturbi psichici e forme di autolesionismo: oggi sottoposto all’ennesimo tentativo di sfratto esecutivo da un immobile di proprietà comunale”. Una storia incredibile, quella raccontata da Laura Bismuto, consigliere comunale ...

Bed and breakfast a Napoli : sul sito del Comune i dati sono di 5 anni fa : B&B a Napoli tra controlli (scarsi) e illegalità (tanta): lo sportello comunale SUAP dovrebbe controllare le strutture ricettive per turisti. Ma sul sito del Comune ha gli elenchi aggiornati al 2015. Pochi controlli e poca trasparenza negli atti pubblici nel mercato dei Bed and breakfast, fitta camere e case vacanze, dove si annidano illegalità e speculazione. Eppure per far i controlli basterebbe incrociare pochi dati e essere più presenti ...

Comune di Napoli : aggiornamenti in commissione Welfare : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stato assegnato alla Municipalità 3 il primo piano della struttura di Via dei Cristallini alla Sanità: la notizia è stata fornita oggi dall’assessora Buonanno nel corso della riunione convocata dalla commissione Welfare per una serie di aggiornamenti sull’argomento. L’assegnazione, disposta dal Servizio Valorizzazione della Città Storica, risale al 19 novembre scorso e prevede contestualmente la ...

Giornata della Memoria : ecco il programma del Comune di Napoli : Giornata della Memoria 2020: gli appuntamenti promossi dal Comune di Napoli per ricordare le vittime dell’Olocausto. L’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo, in collaborazione con l’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea e l’ANPI Napoli, promuove il programma delle iniziative cittadine organizzate in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria, ...

Comune di Napoli - rilascio Contrassegno H : aggiornamenti in commissione Welfare : Comune di Napoli: aggiornamenti in commissione Welfare sull’utilizzo delle strutture di Via dei Cristallini e di Sant’Eligio e sul rilascio del Contrassegno H. Nella riunione presieduta da Maria Caniglia le informative dell’assessora al Welfare Monica Buonanno sull’utilizzo dei due edifici e sul rilascio del Contrassegno H. È stato assegnato alla Municipalità 3 il primo piano della struttura di Via dei Cristallini alla Sanità: la notizia è ...

Ripetitore 5G a Napoli Est - il Comune sospende le autorizzazioni dopo gli articoli di Fanpage.it : L'Arpac, intervenuta dopo gli articoli di Fanpage.it, boccia il progetto dell'antenna di via Mastellone a Ponticelli: "Parere negativo - scrive - emergono potenziali superamenti del limite di 6V/m" nelle case ai piani alti. Palazzo San Giacomo sospende le autorizzazioni: "Alle compagnie telefoniche 30 giorni per presentare un nuovo progetto o ripristinare lo stato dei luoghi".Continua a leggere

