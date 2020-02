Amedeo Minghi chi è | carriera e vita privata del compositore

Sanremo 2020 - Rita Pavone sul palco con Amedeo Minghi cantano ‘1950’ : la storia del brano legata alla moglie prematuramente scomparsa : Amedeo Minghi sale sul palco dell’Ariston con Rita Pavone e insieme canteranno 1950. Il cantautore è stato protagonista dell’edizione di Ballando con le Stelle 2018 alla quale ha partecipato per omaggiare la moglie, Elena Paladinoche l’avrebbe desiderato. Un matrimonio lungo e solido. Elena è morta prematuramente nel sonno nel 2014 e Minghi non manca mai di ricordarla pubblicamente. Era con lei quando presentò proprio 1950 al ...

La storia di 1950 - cavallo di battaglia di Amedeo Minghi a Sanremo 1983 : Tra i successi più noti della carriera di Amedeo Minghi c'è "1950", presentato in gara al Festival di Sanremo dal cantautore nel 1983, che non valse a Minghi un ottimo posizionamento, ma è divenuto poi il suo cavallo di battaglia. Ad omaggiare la canzone per i 70 anni del festival della canzone nella serata del giovedì c'è sul palco dell'Ariston Rita Pavone, accanto proprio ad Amedeo Minghi.Continua a leggere

Amedeo Minghi canta al Senato : il [VIDEO] di “trottolino amoroso” è virale : Sta facendo il giro del web il video di Amedeo Minghi che si esibisce al Senato. Ecco tutti i dettagli. Amedeo Minghi si esibisce al Senato È diventato virale in poche ore il video di Amedeo Minghi che si esibisce in Senato cantando il celebre brano Vattene Amore. Il brano, proposto per la prima volta a Sanremo nel 1990 insieme a Mietta, è oggi una delle canzoni simbolo della musica italiana. Chiunque almeno una volta nella vita ha cantato ...

Da Amedeo Minghi alle finte proposte di matrimonio : che pena la politica “du du da da da” : L'a-politica (che molti confondono con il populismo) ci ha portato a credere che i suoi rappresentanti debbano continuamente lanciarci stimoli per farsi notare e per rimanere sull'onda della popolarità, essere classe dirigente oggi è qualcosa che ha a che fare con la comunicazione marchettara come qualsiasi altri prodotto televisivo.Continua a leggere