Zucchero torna a Sanremo: breve storia del successo del “re del blues” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Zucchero torna a Sanremo: breve storia del “Re del blues” C’è un superospite particolarmente atteso la seconda serata del Festival di Sanremo: si tratta di Zucchero, icona italiana e volto internazionale del blues. Il suo, sul palco dell’Ariston, è un grande ritorno, dopo che due anni fa – nel 2017 – si esibì con uno storico duetto insieme al grande Luciano Pavarotti: gli artisti aprirono la serata con il brano Ci si arrende, per poi regalare al pubblico un’emozionante interpretazione di Partigiano reggiano e Miserere. Quest’anno, per la 70esima edizione della kermesse artistica, Zucchero arriverà a presentare il suo nuovo singolo “Spirito nel buio”. Singolo che fa parte dell’ultimo album dell’artista, “D.O.C.”, protagonista del suo prossimo tour mondiale che va dall’Australia agli Stati Uniti, dal ... tpi

Michelle_Off_Pr : RT @LaStampa: Torna anche Gigi D’Alessio, all’Ariston per la settimana volta. - Rosanna47667686 : RT @LaStampa: Torna anche Gigi D’Alessio, all’Ariston per la settimana volta. - iostocongigi : RT @LaStampa: Torna anche Gigi D’Alessio, all’Ariston per la settimana volta. -