Un posto al sole anticipazioni: CLARA sconvolta, ALBERTO aggredito! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel giro di pochi giorni, a Un posto al sole, assistiamo alla fine di alcune storie che ci hanno tenuto compagnia negli ultimi mesi, ma prosegue la complicata trama di Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) e, in più, inizia una vicenda tutta nuova che coinvolgerà molti personaggi del cast! Tutto inizierà da un ALBERTO (Maurizio Aiello) sempre più in ansia per la sua posizione sempre più precaria all’interno dei Cantieri, cosa che porterà il Palladini ad una decisione importante: contattare quella che le anticipazioni definiscono “una sua vecchia conoscenza“. Trattandosi di ambito lavorativo, non è difficile capire di chi possa trattarsi, ma lo capirete andando avanti a leggere questo post. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Contemporaneamente a tutto ciò, riflettori puntati su CLARA (Imma Pirone): la dolce ... tvsoap

