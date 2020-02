Un nuovo veicolo per la Polizia di Calvi, la soddisfazione del sindaco Rocco (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCalvi (Bn) – Da ieri il Comune di Calvi dispone di un nuovo veicolo, ottenuto in seguito a finanziamento della Regione Campania. L’autovettura, una Jeep Renegade, è stata presentata lunedì scorso, 20 gennaio 2020, giorno in cui si celebra la Festa di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale. Quest’anno la Festa della Polizia Locale per la Regione Campania si è tenuta nel Comune di Avellino. Alla presenza del sindaco di Calvi, Avv. Armando Rocco, del Consigliere delegato, Sig. Vincenzo Gnerre, del Comandante della Polizia Locale di Calvi, Cap. Francesco Casale, dell’Assessore, Sen. Franco Malvano e del Dirigente della Scuola Regionale della Polizia Locale, dott. Dionisio Limongelli, è stata presentata la moderna autovettura, ottenendo un grande apprezzamento da tutti i presenti. “Tale veicolo consentirà – ha dichiarato il Primo ... anteprima24

