Sparano per una precedenza non rispettata: ad Ostia succede (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Colpi di arma da fuoco questo pomeriggio alle 14.45 in via Giancarlo Passeroni, a pochi metri dalla stazione ferroviaria “Stella Polare”. Una follia. Sta bene il ragazzo ferito nel pomeriggio ad Ostia da sconosciuti a bordo di uno scooter. Il giovane 24enne, ex calciatore in due squadre di serie D, oggi ha vissuto una brutta … L'articolo Sparano per una precedenza non rispettata: ad Ostia succede proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gonnaincorriera : @psymonic Certo che lo so Simo! Per questo ho commentato, che sai che qui sparano a vista :))) ?? - xshesfearlessx : @tnklou ti consiglio di ingnorarla,tanto queste sparano cagate solo per i like, ignorale e basta - SignorErnesto : @Luna23997060 @MFelici98 @LeroyMerlinITA Anche delle cure psichiatriche per quelli che sparano scemenze. Non sotto… -