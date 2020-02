Serena e Pago complottano sottovoce “Patrick è forte, stagli vicino” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Serena e Pago sono la coppia del Grande Fratello VIP. Dopo essere entrato da solo nella casa più spiata d’Italia per un momento di riflessione, Pago è stato raggiunto da Serena Enardu. La ragazza, infatti, è diventata da alcuni giorni una concorrente ufficiale del GF VIP 4. Una coppia, quella formata da Serena e Pago, che per diversi concorrenti del reality è lo specchio dell’amore. Per altri, invece, la partecipazione di entrambi è controproducente per l’intera casa. Nelle ultime ore sembra prevalere questa seconda ipotesi dal momento che l’occhio del GF ha sgamato i due piccioncini a complottare tra loro. Serena e Pago, l’obiettivo del complotto Alcune ore fa, Serena e Pago si sono lasciati andare ad un vero e proprio complotto. L’obiettivo è chiaro: legarsi ai soggetti più forti (o meglio non contraddirli mai) per non rischiare di uscire una volta ... kontrokultura

