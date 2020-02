Raphael Gualazzi a Sanremo 2020: «È la 4 volta qui, mi sento come un bambino. Papà voleva il posto fisso per me» | Video (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rapahel Gualazzi, invece, è stato il cantante che ha chiuso il giro delle esibizioni nella serata del 4 febbraio. Le sue parole in conferenza stampa spaziano dalla sua recente esperienza sanremese a quello che accadrà nei prossimi mesi, con il lancio del suo nuovo album. Un album che, a quanto pare, sembra essere perfettamente in linea con gli altri firmati dal cantante e compositore. Raphael Gualazzi in conferenza stampa a Sanremo 2020 «Ho in mente un album che non smentisce la linea dei precedenti, proprio per questo approccio variopinto. Nasco musicista e non rinuncio alla bellezza della musica. Quando mi sono seduto per la prima volta al pianoforte con loro ho trasmesso subito il mio pensiero Ho un piano. Il punto è che l’epicentro artistico è il pianoforte e la voce, da lì nasce tutto». Tutta questa fusione come la porterai in tour? «Sono un accanito sostenitore della musica ... giornalettismo

trash_italiano : SCALETTA PRIMA SERATA #SANREMO2020 Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anas… - IlContiAndrea : L'ordina di uscita dei Big questa sera: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazi… - trash_italiano : La canzone di Raphael Gualazzi mi ricorda troppo 'con Aida no se gioca' #Sanremo2020 -