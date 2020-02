Raiola: «La FIFA è come la Mafia. Ma è un sistema vecchio e finito» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le sconcertanti dichiarazioni di Mino Raiola, procuratore sportivo, che attacca pesantemente la FIFA dopo la sospensione ricevuta Nel corso della sua intervista a sportmagazine.knack.be, Mino Raiola non si è risparmiato: ecco il durissimo attacco alla FIFA dopo la sospensione di un anno. «La FIFA è come la Mafia: se ne parli male, muori. Puoi fare due cose: lottare contro la FIFA, questo è quello che ho fatto per anni. Con piccoli successi, perché sono l’unico che se n’è interessato. Avrei voluto cambiare la FIFA dall’interno. La prima cosa che avrei fatto è limitare a due mandati la presidenza, e fare in modo che tutti possano fare carriera a seconda della bravura. Ma questo non è possibile, perché distruggeresti il giocattolo degli incompetenti leader della FIFA. Quindi vai con l’opzione numero due: creare un nuovo sistema così che ci sia almeno una ... calcionews24

