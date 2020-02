L’Altro Festival: un programma scomodo (da vedere) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'Altro Festival L’Altro Festival è un DopoFestival in esilio. Un terzo tempo sospeso nella rete. Al di là dei proclami che lo hanno anticipato, l’appuntamento notturno condotto da Nicola Savino non differisce dal suo antesignano televisivo, se non per il fatto di andare in onda unicamente su RaiPlay. Una scelta discutibile e poco inclusiva, quest’ultima, sebbene motivata dalle migliori intenzioni. Se infatti la volontà di estendere l’evento sanremese alle nuove modalità di fruizione è apprezzabile, non è altrettanto lungimirante la scelta per lo spettatore che magari non ha (ancora) grossa dimestichezza con le tecnologie digitali o le trova poco pratiche. In particolare, immaginiamo il disagio di chi – nel cuore della notte – è costretto a dover cambiare dispositivo per seguire L’Altro Festival. L’operazione, peraltro, contraddice un ... davidemaggio

