La ferocia delle sovraniste italiane contro Rula Jebreal a Sanremo: “Pidiota, solo per il cachet” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non poteva mancare oggi 6 febbraio la reazione da parte di un segmento di italiani contro il monologo di Rula Jebreal durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2020. Il suo messaggio, incentrato contro la violenza sulle donne, complessivamente ha strappato consensi sui social, ma ad alcuni non è piaciuto. Non tanto nella sostanza dei suoi discorsi, quanto sulla forma. Se da un lato è lecito non essere d’accordo su ogni parola pronunciata, allo stesso tempo il modo in cui siano state espresse delle critiche lascia molto a desiderare. Soprattutto perché a parlare in alcuni casi sono le donne stesse. La reazione ai discorsi di Rula Jebreal In particolare, come riportato anche da un resoconto di Next Quotidiano, questo mercoledì ne abbiamo per tutti i gusti. Nelle foto che seguono, potete notare come per alcune signore le parole di Rula Jubreal siano solo frutto del cachet, ... bufale

