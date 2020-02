Istanbul, aereo fuori pista si spezza durante l’atterraggio: 3 morti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Paura all’aeroporto di Istanbul, dove un aereo della Pegasus Airlines partito da Smirne è uscito fuori pista e si è spezzato in due durante la fase di atterraggio. Le informazioni sull’accaduto sono ancora frammentarie. Il ministro turco dei Trasporti, Cahit Turan, ha fatto sapere che il veivolo trasportava 177 passeggeri. A poche ore dall’incidente le autorità turche fanno sapere che si conta tre vittime e 157 feriti. aereo fuori pista a Istanbul A finire fuori pista per poi spezzarsi in due è stato un Boeing 737-8, volo PC2193 Smirne-Istanbul. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, che hanno provveduto a evacuare i passeggeri attraverso la fusoliera. L’incidente si è verificato durante la fase di atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen, il secondo maggior scalo della metropoli turca. Le autorità di Ankara ne hanno immediatamente ... notizie

repubblica : Istanbul, aereo Boeing 737 esce fuori pista in fase di atterraggio e si spezza: nessuna vittima [aggiornamento dell… - Agenzia_Ansa : Aereo fuori pista a #Istanbul, si spezza in tre parti. Nessuna vittima ma ci sono 52 feriti tra i 177 passeggeri a… - Agenzia_Ansa : Un aereo va fuori pista a #Istanbul e si spezza in due. Nessun morto, almeno 21 i feriti #ANSA -