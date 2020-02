Il co-fondatore di Rockstar lascerà la compagnia a marzo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il co-fondatore di Rockstar Games, Dan Houser, lascerà lo studio di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption a marzo, a seguito di una "pausa prolungata" iniziata lo scorso anno, secondo la società madre Take-Two Interactive.Houser ha fondato Rockstar Games con suo fratello Sam nel 1998, e ha ricoperto il ruolo di vice president of creative della società ed è stato writer e produttore di un'ampia gamma di titoli dello studio. I suoi lavori come sceneggiatore includono quelli su Red Dead Redemption, Bully e Max Payne 3.Secondo quanto detto da Take-Two agli investitori, "dopo una pausa prolungata iniziata nella primavera del 2019, Dan Houser, Vice President, Creative di Rockstar Games, lascerà l'azienda" l'11 marzo 2020.Leggi altro... eurogamer

