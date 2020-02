Gli Usa mettono in campo una nuova testata nucleare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il governo degli Stati Uniti d’America ha deciso di fornire la propria marina militare di una nuova testata nucleare a basso rendimento (ossia, inferiore ai 20 chilotoni) per rinnovare il proprio comparto balistico. Le testate verrebbero utilizzate dai sottomarini americani e la prima imbarcazione che sarà equipaggiata con la nuova arma, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, sarà la Uss Tennessee, operativa nelle acque dell’Atlantico. Secondo quanto dichiarato dai portavoce dell’esecutivo statunitense, il dispiego di una nuova testata a basso rendimento servirebbe a scoraggiare i propri rivali (in particolar modo la Russia) dall’utilizzare il proprio arsenale nucleare. Avendo a disposizione infatti un armamento a basso rendimento i cui esiti sarebbero molto meno devastanti di una normale arma non convenzionale, le possibilità che venga ... it.insideover

Agenzia_Ansa : #Trump: 'Gli Usa mai così forti'. 'Abbiamo sconfitto il declino dell'America', dice il presidente nel suo intervent… - Capezzone : +++Su @atlanticomag un importante intervento di @GiulioCentemero: l’Europa non è più una priorità per gli USA e l’I… - ggramaglia : Buongiorno. Oggi -