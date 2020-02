Coronavirus Roma, medici di base: “Mascherine inutili, presto vademecum in tutti gli studi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Federazione dei medici di medicina generale di Roma e Provincia ha realizzato un vademecum per contrastare la psicosi per il Coronavirus. Le istruzioni sui comportamenti da adottare saranno presto affisse in tutti gli studi, intanto si consiglia di lavarsi spesso le mani, coprirsi la bocca in caso di tosse e starnuti, e non comprare le mascherine, inutili se non si ha il virus. fanpage

