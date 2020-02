Coronavirus, nave da crociera in quarantena a Hong Kong: tre contagiati sbarcati in Cina il 24 gennaio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono stati messi in quarantena i 1.800 passeggeri e il personale di bordo di una nave da crociera, la World Dream, dopo che tre dei suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono risultati positivi al Coronavirus. La decisione è stata presa dalle autorità portuali di Hong Kong. La nave, che ha attraccato questa mattina nell’ex colonia britannica, è della compagnia Dream Cruises Lines, una controllata della Genting Kong Kong. Le informazioni sulla nave sono state fornite da Leung Yiu-Hong, a capo della divisione sanitaria dell’Amministrazione portuale. Intanto la Cathay Pacific, compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, ha chiesto ai suoi 27mila dipendenti di prendere fino a tre settimane di congedo non retribuito. «Spero che tutti voi possiate partecipare, dal personale di prima linea ai nostri leader senior, in modo da condividere gli oneri delle attuali ... open.online

RaiNews : #Coronavirus L'imbarcazione si trova presso il porto di Yokohama. A bordo, un passeggero è risultato positivo al vi… - Agenzia_Ansa : E' negativo ai test del #coronavirus il paziente ricoverato in rianimazione allo Spallanzani. Si tratta di un turi… - Agenzia_Ansa : In Giappone una nave da crociera con oltre 3.700 persone a bordo è in quarantena dopo la scoperta di almeno 8 casi… -