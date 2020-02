Carlotta Mantovan e Amadeus insieme a Sanremo 2020 per gli auguri speciali a Fabrizio Frizzi (FOTO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non poteva non esserci un pensiero per Fabrizio Frizzi, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 62esimo compleanno. Fabrizio che quel palco lo avrebbe di certo meritato, ma che non lo ha mai calcato come conduttore, è stato omaggiato nella seconda serata del Festival. Già questa mattina, in conferenza stampa, dirigenti Rai e giornalisti avevano salutato Fabrizio, ricordandolo con un forte e caloroso applauso, nel giorno del suo compleanno. E Amadeus ha scelto di salutare in modo speciale il suo amico, chiamando sul palco dell’Ariston Carlotta Mantovan. Due anni fa, nel mese di marzo, Fabrizio ci lasciava. L’affetto che la gente comune, oltre agli amici di una vita, hanno dimostrato in questo periodo verso il conduttore Rai, non sembra avere precedenti. Per tutti Fabrizio era uno di famiglia, una persona che entrava con il sorriso dentro le case degli italiani, con ... ultimenotizieflash

