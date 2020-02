Calciomercato Juventus | linea verde | quattro Under20 nel mirino di Paratici

Calciomercato Juventus - tutto su Tonali : ecco il nuovo centrocampo - doppia cessione a sorpresa! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda Tonali, attualmente in forza al Brescia. Il giovane play maker ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe decidere di investire in chiave presente, ma in proiezione del prossimo futuro. Un acquisto oneroso che potrebbe coincidere ...

Calciomercato Juventus - sguardo al futuro : quattro talenti nel mirino : La Juventus ha messo nel mirino quattro talenti Under 20 per la prossima stagione: tutti i nomi sulla lista di Paratici per il Calciomercato La Juventus guarda al futuro. Dopo aver messo a segno il colpo Kulusevski in vista della prossima stagione, la dirigenza bianconera studia quattro nuovi acquisti in prospettiva, tutti rigorosamente Under 20. Sulla lista del direttore sportivo Paratici sono annotati i nomi di Camavinga, classe 2002 del ...

Calciomercato Juventus - 4 acquisti per l’estate e 3 cessioni a sorpresa : rivoluzione a centrocampo : Calciomercato Juventus- Archiviata la sessione invernale di Calciomercato, la Juventus starebbe valutando attentamente le mosse e le strategie in vista del mercato estivo. Paratici potrebbe puntare l’indice sul centrocampo e proverà ad intervenire sulla linea mediana per cercare di potenziare la qualità e la duttilità tattica da mettere a disposizione di mister Sarri. Piace Rakitic, ma il sogno nel cassetto resta Pogba. Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - pronti 180 milioni per il grande colpo : Il Calciomercato della Juventus della prossima estate potrebbe portare un grande colpo a Torino. La bomba arriva dall’Inghilterra La Juventus in campionato è ripartita alla grande dopo la brutta sconfitta di Napoli. Con il 3-0 sulla Fiorentina i bianconeri mantengono 3 punti di vantaggio sull’Inter e 5 sulla Lazio, anche se i biancocelesti hanno una […] L'articolo Calciomercato Juventus, pronti 180 milioni per il grande colpo ...

Calciomercato 29 gennaio : Suso-Siviglia - oggi l’ufficialità? Genoa - riecco Iturbe. Juventus - salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma - ecco Carles Perez. Inter - salta Giroud? : Calciomercato 29 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi a pochi giorni dalla fine del Calciomercato invernale. Ultimissime e nuovi colpi di scena last minute. Juventus– saltato lo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Difficilmente la trattativa potrebbe entrare nuovamente nel vivo nel corso delle prossime ore. saltato anche il passaggio di […] L'articolo Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? ...

Calciomercato 29 gennaio : Suso-Siviglia - oggi l’ufficialità? Genoa - riecco Iturbe. Juventus - salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma - ecco Carles Perez. Inter - salta Giroud? : Calciomercato 29 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi a pochi giorni dalla fine del Calciomercato invernale. Ultimissime e nuovi colpi di scena last minute. Juventus– saltato lo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Difficilmente la trattativa potrebbe entrare nuovamente nel vivo nel corso delle prossime ore. saltato anche il passaggio di […] L'articolo Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? ...

Pogba alla Juventus?/ Calciomercato - i bianconeri risparmiano per provarci : Pogba alla Juventus? Calciomercato, i bianconeri risparmiano grazie ad alcuni addii per provarci in estate, quando il francese potrebbe salutare il Manchester United

Gong al Calciomercato : l’Inter riduce le distanze dalla Juventus - Lazio immutata - Roma-Perez : Il calciomercato invernale rinforza ulteriormente l’Inter mentre la Juventus ha sfoltito la rosa. Nessun acquisto della Lazio, la Roma prende Perez. Il calciomercato ha chiuso i battenti. Adesso la parola definitiva al campo fino al termine della stagione. Ecco il punto de La Gazzetta dello Sport. Inter, gran colpo Eriksen Il grande colpo è dell’Inter, che dopo una lunga trattativa mette le mani su Eriksen del Tottenham. ...

Calciomercato Juventus - cessione last minute : il Bayer Leverkusen piomba su un difensore bianconero : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Bayern Leverkusen sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Romero. Il centrale della Juventus, attualmente in prestito al Genoa, potrebbe raggiungere subito la Germania. Questo ciò che riporta “TMW“. Romero potrebbe accettare la proposta tedesca, ma tutto dipenderà dai piani della Juventus e di Paratici. Non è escluso che il giocatore ...

Calciomercato 29 gennaio : Suso-Siviglia - oggi l’ufficialità? Genoa - riecco Iturbe. Juventus - salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma - ecco Carles Perez. Inter - salta Giroud? : Calciomercato 29 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi a pochi giorni dalla fine del Calciomercato invernale. Ultimissime e nuovi colpi di scena last minute. Juventus– saltato lo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Difficilmente la trattativa potrebbe entrare nuovamente nel vivo nel corso delle prossime ore. saltato anche il passaggio di […] L'articolo Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? ...

Calciomercato Juventus - Emre Can al Borussia Dortmund : plusvalenza record - ecco l’incasso reale! : Calciomercato Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara a salutare in maniera ufficiale Emre Can. Accordo ad un passo con il Borussia Dortmund. Il giocatore lascerà la Juventus dopo 6 mesi vissuti praticamente da separato in casa. Poco feeling con Sarri e fuori anche dalla lista Champions. Oggi la definitiva fumata bianca con incasso totale da circa 30 milioni di euro. Le due parti si accorderanno sulla base di un prestito con diritto di ...

Calciomercato Juventus - bocciato da Sarri sta per tornare a casa sua : Calciomercato Juventus, manca solo l’annuncio ufficiale ma i dettagli per il passaggio di Emre Can al Borussia Dortmund sono stati definiti. Mercato Juventus: ci sono voluti sei mesi ma alla fine il caso Emre Can è stato risolto. Il centrocampista tedesco non è mai rientrato nelle rotazioni di Maurizio Sarri, doveva già partire in estate […] L'articolo Calciomercato Juventus, bocciato da Sarri sta per tornare a casa sua proviene da ...

Calciomercato - Emre Can saluta la Juventus : va al Borussia Dortmund : Chiusa l'operazione fra i bianconeri e la squadra tedesca: il centrocampista vola in Bundesliga in prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato - la Juventus dà il via libera : Emre Can al Borussia Dortmund : Prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni complessivi. È questa la cifra che ha convinto la Juventus a dire sì alla cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. C'è l'accordo totale tra club, nelle prossime ore il centrocampista tedesco di origine turca sarà in Germania per la nuova avventura in Bundesliga.Continua a leggere