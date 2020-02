“Vergogna, evita di fare il buffone…”: Luca Laurenti nella bufera, il gesto ad Avanti un altro! non piace [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Allungate le puntate di Avanti un altro! Continua senza sosta la messa in onda delle puntate inedite di Avanti un altro!, il popolare game show del preserale di Canale. Visto il grande successo che riscuote ogni anno, Mediaset ha premiato l’intera squadra allungando di altri dieci appuntamenti. Quindi non più 100, bensì 110. In questo primo mese il quiz tv ha raccolto dei risultati strabilianti avvicinandosi di molto in termini di share alla concorrenza agguerrita de L’Eredità di Flavio Insinna. Oltre al divertimento, però, i conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno scatenato una serie di polemiche per una irregolarità nel gioco finale. Il gesto di Luca Laurenti non piace ai telespettatori Qualche giorno fa, ma in questo caso nella fase centrale del gioco, Luca Laurenti ha messo di nuovo in grosse difficoltà un concorrente di Avanti un altro!. Come tutti ben sanno il ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Vergogna, evita di fare il buffone...': Luca Laurenti nella bufera, il gesto ad Avanti un altro! non piace [FOTO] - - Charlito0374 : @RealPiccinini Ma fatti i cazzi tua...evita di dare consigli e fare morali che sei fuori come un balcone, anziché s… - sugookawa : @_cherrysblossom PROBILMENTE JIANG CHENG POI CHIUDE IL NEGOZIO PER GIORNI perché si vergogna troppo e non riesce pi… -