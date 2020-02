PS5 si fa sentire: le vendite hardware e software di PS4 in forte calo (Di martedì 4 febbraio 2020) Esattamente come accaduto per Xbox One e Xbox Series X, così accade per PS4 e PS5: il peso della next-gen si sta inevitabilmente facendo sentire su delle console che si stanno avviando a quella che sarà la fine del loro ciclo vitale.Gli ultimi dati finanziari rivelati da Sony dimostrano una situazione sostanzialmente identica a quella di Microsoft. Durante il trimestre terminato il 31 dicembre, la divisione Games & Network Services ha fatto registrare un calo che si configura in vendite minori sia per quanto riguarda l'hardware che per quanto concerne il software. Nel trimestre sono state vendute 6,1 milioni di PS4 mentre nello stesso periodo dell'anno scorso ne erano state vendute 8,1 milioni. Per quanto riguarda i videogiochi sono state vendute 81,1 milioni di unità rispetto alle 87,2 milioni dello stesso periodo del 2018.Un calo fisiologico e tutt'altro che inaspettato che è ... eurogamer

