Perchè agli Stati Uniti interessa l’Ucraina (Di martedì 4 febbraio 2020) “Oggi sono qui con un messaggio chiaro: gli Stati Uniti considerano la battaglia ucraina per la libertà, la democrazia e la prosperità coraggiosa. Il nostro impegno a sostenerla non vacillerà”, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Mike Pompeo venerdì a Kiev. L’incontro di Pompeo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato il primo tra i più alti rappresentanti dei due Paesi da quando è iniziato il processo di impeachment lo scorso autunno – il segretario di Stato americano ha dovuto riprogrammare il suo viaggio in Ucraina dopo che un raid aereo ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani lo scorso 3 gennaio. Durante la conferenza stampa congiunta, Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a fornire assistenza per la sicurezza dell’Ucraina, che dal 2017 ha ricevuto un miliardo di dollari di aiuti. Nonostante l’amicizia tra ... it.insideover

CarloCalenda : L’Etica è rispettare quello che si è promesso agli elettori. Nel caso di specie da Renzi a Zingaretti “mai con i 5S… - OctavianZaki : @laurafigundio Per non parlare del fatto che ho dovuto tradurre l'intero progetto in italiano perché, giustamente,… - lallafras : RT @MARTINAPETRUCC2: @nzingaretti Perché lei e il suo partito non iniziate a dare l'esempio, magari donando una parte dei vostri compensi… -