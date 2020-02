La storia del vigile urbano morto a Palazzolo sull’Oglio

Sanremo : gli amori e le coppie più chiacchierati della storia del Festival : amori veri, finti, di facciata o semplicemente ricreati dai giornali e dai gossip di turno. Sanremo è stato sempre condito da pettegolezzi riguardo le coppie più chiacchierate dell’Ariston. Quali sono i volti più noti che hanno fatto impazzire pubblico e stampa nella loro storia d’amore? Le coppie e gli amori di Sanremo Al Bano e Romina Power È doveroso aprire con una delle coppie più amate, divenuta famosa in tutto il mondo grazie ...

Sanremo - i super ospiti indimenticabili della storia del Festival. FOTO : Da Madonna a Whitney Houston, fino a John Travolta, Mike Tyson e Will Smith, ecco tutti i più grandi personaggi dello spettacolo e non solo che hanno calcato il palco del teatro Ariston. LA FOTOGALLERY

“Se mangi ti sposo” : la storia di Jessica Wilson e del fidanzato che la motiva per farla diventare obesa : Jessica Wilson è una giovane donna di 26 anni che ha fatto una scelta consapevole: quella di mangiare fino a diventare più grassa possibile. In questa “missione” viene appoggiata (e motivata) dal fidanzato mangia alimenti per un totale di circa 5mila-10mila calorie al giorno. Tutto, per diventare più grassa e per guadagnare kg in più […] L'articolo “Se mangi ti sposo”: la storia di Jessica Wilson e del fidanzato che la motiva per farla ...

Matteo Spagnolo - dal campetto del quartiere alla Nazionale a 17 anni : storia della promessa del basket che studia da ‘big’ nel Real Madrid : Quando adesso la sveglia suona al mattino presto nel centro sportivo di Valdebebas, a Matteo Spagnolo deve sembrare un gioco da ragazzi infilarsi le scarpe e la canotta del Real Madrid per andare ad allenarsi in palestra prima di prendere lo zaino e sedersi sui banchi di scuola. Perché, anche se ha solo 17 anni, il ragazzo di strada ne ha già fatta. E sa bene che la convocazione nella Nazionale maggiore di basket per le due partite di ...

Panettone di San Biagio a Milano : la storia della tradizione : La città di Milano e i milanesi collegano alla ricorrenza di San Biagio, protettore della gola, la tradizione di consumare un Panettone di Natale. L’usanza è particolarmente sentita nel capoluogo meneghino ma non tutti ne conoscono la lunghissima storia e la tradizione. Si narra infatti che il santo salvò un giovane da una lisca conficcata in gola dandogli una mollica di pane che la rimosse scendendo giù per la gola. Panettone San Biagio ...

Torino - Berruto amaro : «Vilipeso la storia del popolo granata» : Torino, l’ex ct della Nazionale di volley Berruto amaro sui social: «Un’umiliazione, vilipeso la storia del popolo granata» Il popolo granata, in queste ore, si sta scatenando sul web. Dopo il 7-0 con l’Atalanta, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, dopo il 4-0 incassato ieri a Lecce. Monta insomma, sui social, la rabbia dei tifosi. amaro anche il commento di un sostenitore-vip come l’ex ct della Nazionale di ...

La console Avery ammaliata dalla storia della siciliana Sant’Agata : La console Generale degli Stati Uniti a Napoli con competenza sul Sud Italia, Mary Avery, da circa 5 mesi nel suo nuovo ruolo di console Generale dopo Mary Ellen Countryman, è stata il 27 Gennaio in visita nell’aeroporto di Catania, dove è stata accolta dal presidente della società di gestione dello scalo, Sandro Gambuzza. Mary Avery, per la prima volta in visita in Sicilia, si è intrattenuta per un breve e informale incontro durante il ...

Al Forte Santa Tecla di Sanremo una mostra per celebrare la storia del Festival : Da un salotto anni ’50 alla Tv connessa, dal bianco e nero al colore, dal Casinò all’Ariston: c’è tutta la storia del Festival e dei suoi cambiamenti che rispecchiano l’evoluzione dei costumi del Paese nella mostra “Sanremo 70” – a cura di Andrea Di Consoli e Dario Salvatori con la collaborazione di Barbara Francesconi, Sergio Gigliati, Laura Massacra – allestita da Rai Teche e Rai Direzione Creativa al Forte Santa Tecla di Sanremo ...

Lory Del Santo "Antonio Zequila all'Isola grazie a me"/ "La nostra storia? Mitomane!" : Lory Del Santo "Antonio Zequila all'Isola grazie a me", la showgirl smentisce (in parte) il flirt con lui: "La nostra storia? Mitomane!"

La storia di La nevicata del 56 - il classico di Mia Martini a Sanremo 1990 : La nevicata del 56" è sicuramente una delle canzoni indimenticabili della storia del Festival di Sanremo. A portarla all'Ariston, nel 1990, Mia Martini, per la sua terza partecipazione alla kermess. Nella serata di Sanremo 2020 dedicata ai duetti, ovvero le cover dei successi sanremesi interpretati dai cantanti in gara e altri interpreti della musica italiana lo ripropongono sul palco dell'Ariston Giordana Angi e Solis String Quartet.Continua a ...

Quanto sei preparato sulle grandi epidemie della storia? : Succede spesso – e lo stiamo vedendo in diretta – che alla parola epidemia (o, ancor peggio, pandemia), benché spesso usate a sproposito, seguano reazioni di panico. La diffusione in Cina del nuovo coronavirus o 2019-nCoV e, da ieri sera, la notifica dei primi casi anche in Italia (due, per il momento), non è da meno. La storia stessa ci insegna che certo, con virus e batteri non c’è niente da scherzare, ma anche che negli anni la salute ...

Le Vibrazioni | Canzoni e storia del gruppo di Francesco Sarcina : Le Vibrazioni sono un gruppo pop rock italiano che si è formato a Milano e che ha conosciuto un enorme successo nei primi anni Duemila grazie al carisma del suo frontman Francesco Sarcina. Caratterizzati da una forte impronta estetica che si ispira ai look dei rockers anni Sessanta e Settanta, la band ha conquistato il disco di platino per […] L'articolo Le Vibrazioni | Canzoni e storia del gruppo di Francesco Sarcina è stato pubblicato ...

I 10 film con il maggiore incasso nella storia del cinema : Prima di aver decretato Avengers: Endgame come il film con il maggior incasso al box office di tutti i tempi, alcuni titoli hanno detenuto questo titolo per anni. Avengers: Endgame, guadagnando 1.2 miliardi di dollari in tutto il mondo, è riuscito a scalzare due giganti del cinema internazionale, il kolossal Avatar (2° posto) e il […] L'articolo I 10 film con il maggiore incasso nella storia del cinema proviene da www.meteoweek.com.

«Sanremo 70» - la storia del Festival della musica passa (anche) dalla moda : Inés Sastre in Giorgio Armani Greta Ferro in Giorgio ArmaniVirginia Raffaele in Philosophy di Lorenzo SerafiniMichelle Hunziker in Moschino Rocío Munoz Morales in Alberta FerrettiRocío Munoz Morales in Alberta Ferretti Rocío Munoz Morales in Alberta Ferretti Belén Rodriguez in Fausto PuglisiBelén Rodriguez in Fausto PuglisiSettanta anni di musica italiana. Sono tutti lì, racchiusi negli spazi del Forte Santa Tecla, nel cuore della città di ...