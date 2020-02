In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Febbraio: Renzi e Salvini uniti a FI e avvocati contro la “barbarie” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il dossier – Come funziona all’estero Tutti i Paesi “barbari” senza prescrizione all’italiana: l’intera Ue Nessuno grida allo scandalo dell’“ergastolo processuale” in Francia, Germania o Spagna. Come l’Italia, solo la Grecia di Antonella Mascali Intransigenti o coglioni di Marco Travaglio Più avanza la Restaurazione col ritorno dei codini imparruccati e impomatati sui troni, in una tragicomica parodia dell’Europa dopo il Congresso di Vienna, più appare delittuoso il cupio dissolvi delle uniche due forze che potrebbero arginarla: i 5Stelle, che sembrano aver perso non solo la voce e l’identità, ma addirittura il vocabolario e l’alfabeto; e … Regionali 5Stelle, i filo-dem insistono: “In Campania decida il web” In trincea – Dopo il no degli attivisti all’intesa con il Pd, diversi big spingono per un voto su Rousseau. Ma il M5S è spaccato tra iscritti, ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Febbraio: Renzi lavora per Salvini. Il patto dei 2 Matteo - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Renzi lavora per Salvini: i due Matteo sono d'accordo su tutto [Leggi sul Fatto:… - fattoquotidiano : Droghe sintetiche, basta un click. Ecco da dove arrivano e perché è così difficile bloccarle. #Sherlock, nuova inch… -