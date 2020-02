Il 17enne lasciato a Wuhan è negativo al coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesca Bernasconi  Prima vittima a Hong KongEra stato lasciato in Cina, perché aveva la febbre. Secondo fonti della Farnesina, i test avrebbero escluso il contagio Il 17enne italiano lasciato a Wuhan non ha il coronavirus. A riferirlo, secondo quanto riporta AdnKronos, sono fonti della Farnesina. Domenica notte, il ragazzo non aveva potuto imbarcarsi sul volo che aveva riportato in Italia i nostri connazionali. Al 17enne, infatti, era stata rilevata una temperatura di 37.7, sufficiente per trasportarlo all'ospedale, per gli accertamenti. Ora, il test per il coronavirus ha dato esito negativo. Il ragazzo, arrivato a Wuhan lo scorso agosto, è ora accudito da due italiane in un bed & breakfast del paese e avrebbe ancora la febbre. Ora, data l'esclusione del coronavirus, il 17enne potrà tornare a casa. Secondo quanto riferisce Repubblica, il ministro degli Esteri ... ilgiornale

